Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі

Трагедія сталася у навчальній авіаційній бригаді під час виконання навчально-тренувального польоту.

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба сталася авіакатастрофа.

Як повідомили у виші, у навчальній авіаційній бригаді під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2.

У результаті загинув екіпаж - дві людини.

На фейсбук-сторінці університету повідомили, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони. Командування вишу і військової частини сприяє аналізу та встановленню причин трагедії.