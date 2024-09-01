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Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі

Трагедія сталася у навчальній авіаційній бригаді під час виконання навчально-тренувального польоту.

Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба
Фото: ХНУПС

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба сталася авіакатастрофа.

Як повідомили у виші, у навчальній авіаційній бригаді під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. 

У результаті загинув екіпаж - дві людини.

На фейсбук-сторінці університету повідомили, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони. Командування вишу і військової частини сприяє аналізу та встановленню причин трагедії.

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