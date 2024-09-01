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Росія атакувала Сумську громаду, є постраждалі (доповнено)

В ОТГ зафіксували три вибухи.

Росія атакувала Сумську громаду, є постраждалі (доповнено)
Обстріл Сум 1 вересня 2024 року

1 вересня росіяни обстріляли Сумську громаду.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Під ворожий вогонь потрапила інфраструктура. 

Доповнено. Сумська обласна прокуратура зазначила, що обстріл зафіксували близько 15:30 год, окупанти скинули на Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби. 

Унаслідок атаки окупантів пошкоджені одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративна будівля і три транспортні засоби. Також пошкоджений цех одного з місцевих заводів. 

Поранена працівниця підприємства.

Обстріл Сум 1 вересня 2024 року
Обстріл Сум 1 вересня 2024 року

"На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки", - додали в адміністрації.

  • Напередодні увечері ворог завдав ракетного удару по території Верхньосироватської громади Сумського району. В результаті були пошкоджені зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.
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