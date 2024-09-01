1 вересня росіяни обстріляли Сумську громаду.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Під ворожий вогонь потрапила інфраструктура.
Доповнено. Сумська обласна прокуратура зазначила, що обстріл зафіксували близько 15:30 год, окупанти скинули на Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.
Унаслідок атаки окупантів пошкоджені одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративна будівля і три транспортні засоби. Також пошкоджений цех одного з місцевих заводів.
Поранена працівниця підприємства.
"На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки", - додали в адміністрації.
- Напередодні увечері ворог завдав ракетного удару по території Верхньосироватської громади Сумського району. В результаті були пошкоджені зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.