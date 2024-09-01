​Бійці 3-ї штурмової уразили російський ЗРК "Тор" і вогнемету систему "Солнцепьок"

Бійці третьої штурмової бригади вразили російські ЗРК "Тор" та ТОС-1А "Сонцепьок" на Харківському напрямку.

Про це повідомляється на сторінці бригади в Telegram.

"Бійці 3-ї штурмової уразили зенітний ракетний комплекс «Тор» і важку вогнемету систему 1А «Солнцепёк». Остання мала 222-мм калібр і стріляла запалювальними або термобаром. На ударних дронах протаранили також гармату 2А36 «Гіацинт-Б». Взяли на обгін з повітря й поцілили у ворожі вантажівки й чергові «буханки». Влетіли на позиції з російським кулеметником, БПЛАшниками й знищили пару антен противника", - йдеться в повідомленні.

"Дуже жирний улов - робота розрахунків нашого Батальйону безпілотних систем", - додали військові.



Нагадаємо, на початку серпня Ббійці СБУ знищили російський "Сонцепьок" на Запоріжжі.