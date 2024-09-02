Deep State: РФ окупувала Долинівку, просунулася в Торецьку і біля Макіївки. ЗСУ по лінії Мала Локня-Погребки закінчили зачистку

Ворог не припиняє тиснути на Покровський напрям.

Російська армія окупувала Долинівку Донецької області, просунулася в сторону Макіївки та в Торецьку.

Про це йдеться в оновленому звіті Deep State. Аналітики також повідомили про ситуацію на Курському напрямку.

"Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки", – розповіли вони.

Станом на зараз українська армія взяла під контроль понад 890 квадратних кілометрів у Курській області.

Фото: скріншот Deep State Просування на Курському напрямку

Фото: скріншот Deep State Просування на Курському напрямку

Російська армія тим часом не припиняє тиснути на Покровський напрямок, який залишається найважчим. Ворог прагне захопити Покровськ.