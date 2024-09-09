Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
У Білгородській області РФ палають резервуари із паливом
У Білгородській області РФ палають резервуари із паливом
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

У серпні РФ майже 500 разів застосувала заборонені боєприпаси, споряджені хімічними речовинами

Із 15 лютого Росія застосувала такі боєприпаси проти Сил оборони понад 4000 разів. 

У серпні РФ майже 500 разів застосувала заборонені боєприпаси, споряджені хімічними речовинами
Хімічна зброя РФ. Фото ілюстративне
Фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Армія Росії продовжує застосовувати проти Сил оборони заборонені до використання під час війни боєприпаси.

"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу", – повідомили у Генштабі.

За серпень подібних випадків зафіксовано 447. А загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року таких випадків нарахували 4035.

У Генштабі наголосили, що цим Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies