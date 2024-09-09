У серпні РФ майже 500 разів застосувала заборонені боєприпаси, споряджені хімічними речовинами

Армія Росії продовжує застосовувати проти Сил оборони заборонені до використання під час війни боєприпаси.

"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу", – повідомили у Генштабі.

За серпень подібних випадків зафіксовано 447. А загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року таких випадків нарахували 4035.

У Генштабі наголосили, що цим Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.