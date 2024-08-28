​У "Дії" відкрили реєстрацію торговельних мереж для участі в програмі "Національний кешбек"

На порталі "Дія" відкрилася можливість подачі заявок торговельних мереж у програмі "Національний кешбек".

Про це повідомило Міністерство економіки.

Для реєстрації продавцю потрібно подати заявку на приєднання до переліку українських виробників через портал "Дія". Для цього потрібно зайти в розділ "Бізнес" - "Підприємництво" і вибрати список продавців, після чого потрібно заповнити форму і зазначити дані про підприємство.

"Відповідно до умов, програми кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, й на ліки українського виробництва. Участь виробників в програмі добровільна, отже кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які будуть подані виробником для участі в програмі", - йдеться в повідомленні.