​У "Дії" відкрили реєстрацію торговельних мереж для участі в програмі "Національний кешбек"

На порталі "Дія" відкрилася можливість подачі заявок торговельних мереж у програмі "Національний кешбек".
Про це повідомило Міністерство економіки.
Для реєстрації продавцю потрібно подати заявку на приєднання до переліку українських виробників через портал "Дія". Для цього потрібно зайти в розділ "Бізнес" - "Підприємництво" і вибрати список продавців, після чого потрібно заповнити форму і зазначити дані про підприємство.
"Відповідно до умов, програми кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, й на ліки українського виробництва. Участь виробників в програмі добровільна, отже кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які будуть подані виробником для участі в програмі", - йдеться в повідомленні.
- Кабмін на засіданні 20 серпня затвердив порядок надання "Національного кешбеку", згідно з яким українці зможуть отримати компенсацію 10% вартості товарів, які вони купили.
- Програма запрацює з 2 вересня 2024 року. Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.
- З 24 серпня стартувала реєстрація виробників для участі в програмі "Національний кешбек", незабаром стартує реєстрація споживачів і розпочнеться етап бета-тестування.