Україна із партнерами забезпечить водою 9 регіонів, які зазнали впливу воєнних дій

На реалізацію всіх запланованих заходів Україні потрібно 54,187 млрд гривень.

Уряд схвалив Програму комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року.

Як повідомили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, Програма стосується 9 регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської, Харківської та Херсонської областей.

Передбачається перекидання щороку 800 млн куб. м води в маловодні регіони та акумуляцію 1,6 млрд м3 запасів води. Це дозволить забезпечити водою 3,9 млн людей, а після деокупації українських територій – до 9 млн людей.

Як повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко, на реалізацію всіх запланованих заходів Україні потрібно 54,187 млрд гривень.

UNICEF уже надав допомогу на $67 млн у 2022-2024 роках. Це обладнання, реагенти для очищення води, відновлювальні роботи та буріння свердловин, доставлення питної води тощо.

"Вже маємо домовленості з Європейським інвестиційним банком про фінансування будівництва водогону до Миколаєва. Проект стартує у наступному році. Ми вдячні всім міжнародним партнерам, які сьогодні поряд з Україною. Впевнено можемо сказати, що у нас багато друзів та однодумців, які допомагають вистояти. Зусилля більшості - це найкраща гарантія досягнення спільної мети", – зазначив Євгеній Федоренко.

У міністерстві додали, що із реалізацією програми вже протягом року Миколаївщина буде забезпечена водою. До кінця 2025 року доступ до води отримають 2 млн українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.

Загалом Програма передбачає будівництво упродовж 7 років понад 3 тис. км нових водопроводів, будівництво або реконструкцію 250 насосних станцій, ремонт 20 гідротехнічних спору та буріння 460 свердловин для альтернативного водозабезпечення.