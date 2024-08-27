Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна із партнерами забезпечить водою 9 регіонів, які зазнали впливу воєнних дій

На реалізацію всіх запланованих заходів Україні потрібно 54,187 млрд гривень. 

Україна із партнерами забезпечить водою 9 регіонів, які зазнали впливу воєнних дій
Фото: Pixabay

Уряд схвалив Програму комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року. 

Як повідомили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, Програма стосується 9 регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської, Харківської та Херсонської областей.

Передбачається перекидання щороку 800 млн куб. м води в маловодні регіони та акумуляцію 1,6 млрд м3 запасів води. Це дозволить забезпечити водою 3,9 млн людей, а після деокупації українських територій – до 9 млн людей.

Як повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко, на реалізацію всіх запланованих заходів Україні потрібно 54,187 млрд гривень.

UNICEF уже надав допомогу на $67 млн у 2022-2024 роках. Це обладнання, реагенти для очищення води, відновлювальні роботи та буріння свердловин, доставлення питної води тощо. 

"Вже маємо домовленості з Європейським інвестиційним банком про фінансування будівництва водогону до Миколаєва. Проект стартує у наступному році. Ми вдячні всім міжнародним партнерам, які сьогодні поряд з Україною. Впевнено можемо сказати, що у нас багато друзів та однодумців, які допомагають вистояти. Зусилля більшості - це найкраща гарантія досягнення спільної мети", – зазначив Євгеній Федоренко. 

У міністерстві додали, що із реалізацією програми вже протягом року Миколаївщина буде забезпечена водою. До кінця 2025 року доступ до води отримають 2 млн українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях. 

Загалом Програма передбачає будівництво упродовж 7 років понад 3 тис. км нових водопроводів, будівництво або реконструкцію 250 насосних станцій, ремонт 20 гідротехнічних спору та буріння 460 свердловин для альтернативного водозабезпечення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies