Завтра обленерго застосовуватимуть дві черги відключень

Завтра, 28 серпня, в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключень. Діятимуть дві черги.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень", – зазначили у компанії.

Також нагадали, що варто електроенергію споживати ощадливо та не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.