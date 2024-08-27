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Завтра обленерго застосовуватимуть дві черги відключень

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Завтра обленерго застосовуватимуть дві черги відключень
Фото: EPA/UPG

Завтра, 28 серпня, в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключень. Діятимуть дві черги. 

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень", – зазначили у компанії.

Також нагадали, що варто електроенергію споживати ощадливо та не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно. 

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