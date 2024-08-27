Завтра обленерго застосовуватимуть дві черги відключень

Завтра, 28 серпня, в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключень. Діятимуть дві черги.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень", – зазначили у компанії.
Також нагадали, що варто електроенергію споживати ощадливо та не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.
- Вчора після масованого російського обстрілу Укренерго ввело екстрені відключення світла.
- Росія 26 серпня атакувала Україну ракетами і дронами. Під обстріл потрапила, зокрема, енергетична інфраструктура. Постраждала Київська ГЕС.
- У понеділок росіяни завдали найдужчого удару по Україні за весь час війни. Під прицілом знову була енергетика. Наслідки громадяни вже відчули: країна знову живе за графіками відключення світла. Однак росіянам не вдалося досягти головної цілі. Детальніше про це у матеріалі "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".