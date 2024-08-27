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Україна відправила 23 тисячі тонн кукурудзи до Мозамбіку і Малаві

Профінансували відправлення вантажу Швеція, Нідерланди, Франція, Південна Корея та Португалія.

Україна відправила 23 тисячі тонн кукурудзи до Мозамбіку і Малаві
представники Мінагрополітики, Всесвітньої продовольчої програми ООН під час завантаження судна українським зерном
Фото: Мінагрополітики

23 000 тонн української кукурудзи відправили до Мозамбіку та Малаві в межах програми Grain from Ukraine.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Завантажили судна в одному з чорноморських портів. Спершу зерно вирушає до Мозамбіка морем, а вже потім буде потрапить до Малаві сушею. Кукурудзу використає Всесвітня продовольча програма (ВПП), щоб роздати соціально вразливим категоріям місцевого населення. 

У Мінагрополітики наголосили, що українська кукурудза дозволить ВПП підтримати їжею близько 200 000 тис людей у Мозамбіку та 900 000 людей у Малаві впродовж трьох місяців. 

Відправлення зерна профінансували Швеція, Нідерланди, Франція, Південна Корея та Португалія.

  • На початку цього місяця глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що з моменту започаткування ініціативи Grain From Ukraine восени 2022 року з України відправили 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.
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