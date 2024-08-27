Україна відправила 23 тисячі тонн кукурудзи до Мозамбіку і Малаві

23 000 тонн української кукурудзи відправили до Мозамбіку та Малаві в межах програми Grain from Ukraine.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Завантажили судна в одному з чорноморських портів. Спершу зерно вирушає до Мозамбіка морем, а вже потім буде потрапить до Малаві сушею. Кукурудзу використає Всесвітня продовольча програма (ВПП), щоб роздати соціально вразливим категоріям місцевого населення.
У Мінагрополітики наголосили, що українська кукурудза дозволить ВПП підтримати їжею близько 200 000 тис людей у Мозамбіку та 900 000 людей у Малаві впродовж трьох місяців.
Відправлення зерна профінансували Швеція, Нідерланди, Франція, Південна Корея та Португалія.
- На початку цього місяця глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що з моменту започаткування ініціативи Grain From Ukraine восени 2022 року з України відправили 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.