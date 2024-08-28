ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей

Під час екстрених відключень графіки не діють.

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій області зранку 28 серпня вводили екстрені відключення. Про це о 9:03 повідомили в ДТЕК. Відповідне розпорядження надало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – зазначили у ДТЕК.

О 10:58 енергетики повідомили про скасування екстрених відключень і повернення до графіків.