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ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей

Під час екстрених відключень графіки не діють.

ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
Фото: EPA/UPG

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій області зранку 28 серпня вводили екстрені відключення. Про це о 9:03 повідомили в ДТЕК. Відповідне розпорядження надало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. 

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – зазначили у ДТЕК. 

О 10:58 енергетики повідомили про скасування екстрених відключень і повернення до графіків. 

  • Після масованого обстрілу росіянами території України Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом застосувало графіки. 
  • Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися. 
  • Однак 26 серпня росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлювали пошкоджені об'єкти. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".
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