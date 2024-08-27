Уряд ухвалив постанову про зупинення зобов'язань України перед частиною кредиторів

Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої зупиняється обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами і єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами, повідомляє "Економічна правда".
У постанові прописали припинення обслуговування зобов'язань за такими інструментами:
- за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc (Мінфін повіомля, що станом на 31 липня борг України перед Cargill становив близько 700 млн доларів) - починаючи з 3 вересня;
- за гарантійними зобов'язаннями щодо боргу за "зеленими" облігаціями "Укренерго", випущеними під заставу держави у 2021 році (на загальну суму близько 830 млн доларів) - починаючи з 9 листопада;
- платежів за ВВП-варантами (інструмент, який Україна випустила в межах реструктуризації 2015 року) - починаючи з 31 травня 2025 року.
Крім того, Кабмін дозволив здійснити "виплату за згоду" інвесторам, які погодилися на українські умови реструктуризації боргу. При цьому плата не має перевищувати $246 млн.
- У червні стало відомо, що Міністерство фінансів продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу.
- Згодом Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт щодо надання уряду права на тимчасове припинення виплат за зовнішнім державним боргом.
- 9 серпня Україна оголосила на Лондонській та Ірландській фондових біржах про пропозицію обміну і запит на згоду зміни умов державних єврооблігацій, які перебувають в обігу, і гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму понад $20 млрд.