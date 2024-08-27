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Уряд ухвалив постанову про зупинення зобов'язань України перед частиною кредиторів

Також Кабмін дозволив здійснити "виплату за згоду" інвесторам, які погодилися на українські умови реструктуризації боргу.

Уряд ухвалив постанову про зупинення зобов'язань України перед частиною кредиторів
засідання уряду
Фото: КМУ

Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої зупиняється обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами і єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами, повідомляє "Економічна правда".

У постанові прописали припинення обслуговування зобов'язань за такими інструментами:

  • за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc (Мінфін повіомля, що станом на 31 липня борг України перед Cargill  становив близько 700 млн доларів) - починаючи з 3 вересня;
  • за гарантійними зобов'язаннями щодо боргу за "зеленими" облігаціями "Укренерго", випущеними під заставу держави у 2021 році (на загальну суму близько 830 млн доларів) - починаючи з 9 листопада;
  • платежів за ВВП-варантами (інструмент, який Україна випустила в межах реструктуризації 2015 року) - починаючи з 31 травня 2025 року.

Крім того, Кабмін дозволив здійснити "виплату за згоду" інвесторам, які погодилися на українські умови реструктуризації боргу. При цьому плата не має перевищувати $246 млн.

  • У червні стало відомо, що Міністерство фінансів продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу.
  • Згодом Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт щодо надання уряду права на тимчасове припинення виплат за зовнішнім державним боргом.
  • 9 серпня Україна оголосила на Лондонській та Ірландській фондових біржах про пропозицію обміну і запит на згоду зміни умов державних єврооблігацій, які перебувають в обігу, і гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму понад $20 млрд.
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