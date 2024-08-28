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Україна однією із перших почала користуватися найновішою версією спільного транзиту NCTS

На сьогодні Держмитслужба оформила понад 100 тис. декларацій NCTS, з яких 21 тис. – за 4 місяці використання NCTS Фаза 5.

Україна однією із перших почала користуватися найновішою версією спільного транзиту NCTS
Фото: Сергій Нужненко

Український бізнес у числі перших 20 країн з 36 Конвенції про процедуру спільного транзиту користується найновішою версією спільної транзитної системи NCTS Фаза 5 (т.зв. митний безвіз).

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України. 

NCTS – це ІТ-інструмент, який технічно дозволяє бізнесу використати єдину митну декларацію з єдиною гарантією для переміщень між 36 країнами Конвенції.

Країни Конвенції розпочали розробку та перехід на NCTS Фаза 5 з березня 2021 року. Тоді ж Німеччина розпочала застосування NCTS Фаза 5.

У 2023 році ще 13 країн здійснили перехід: Словенія, Іспанія, Люксембург, Хорватія, Швейцарія, Данія, Болгарія, Латвія, Італія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Чехія.

А в І півріччі 2024 року до числа країн, що використовують NCTS Фаза 5, доєдналася Україна разом зі ще 5 країнами (Норвегія, Швеція, Сербія, Румунія, Кіпр).

У липні цього року також доєдналися Велика Британія і Словаччина.

Решта 15 країн планують завершити перехід на NCTS Фаза 5 до кінця 2024 року: Литва, Австрія, Північна Македонія, Польща, Нідерланди, Франція, Туреччина, Португалія, Мальта, Греція, Угорщина, Андорра, Бельгія, Грузія.

Україна однією із перших почала користуватися найновішою версією спільного транзиту NCTS
Фото: Мінфін
Україна однією із перших почала користуватися найновішою версією спільного транзиту NCTS

Україна на розробку NCTS Фаза 5 мала на 1,5 роки менше порівняно з іншими країнами Конвенції, а також розпочала цей процес ще під час роботи Оціночної місії до безпосереднього приєднання до родини країн Конвенції 1 жовтня 2022 р.Попри повномасштабну війну державні органи України з 22 квітня цього року забезпечили можливість роботи українського бізнесу в найновішій версії NCTS.

З початку приєднання України до «митного безвізу» динаміка оформлення декларацій у процедурі спільного транзиту продовжує зростати: на сьогодні Держмитслужба оформила понад 100 тис. декларацій NCTS, з яких 21 тис. – за 4 місяці використання NCTS Фаза 5.

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