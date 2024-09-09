​Міноборони кодифікувало ручні гранати вітчизняного виробництва

Це - аналоги радянських Ф-1 та РГД-5.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат", - йдеться в повідомленні.

Граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

Також Міноборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.