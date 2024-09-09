​Міноборони кодифікувало ручні гранати вітчизняного виробництва

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат", - йдеться в повідомленні.
Граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.
Також Міноборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.
Раніше Міноборони допустило до постачання унікальну польову кухню-трансформер.