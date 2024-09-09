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​Міноборони кодифікувало ручні гранати вітчизняного виробництва

Це - аналоги радянських Ф-1 та РГД-5.

​Міноборони кодифікувало ручні гранати вітчизняного виробництва
граната
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат", - йдеться в повідомленні.

Граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

Також Міноборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником. 

Раніше Міноборони допустило до постачання унікальну польову кухню-трансформер.

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