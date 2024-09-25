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Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада"

У межах ініціативи кожна країна Північної Європи має змогу підготувати та озброїти по українському батальйону. 

Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада"
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада", в межах якого передбачається проведення підготовки особового складу та озброєння по одному батальйону Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"У межах ініціативи кожна країна Північної Європи має змогу підготувати та озброїти по українському батальйону. Цю пропозицію обговорили під час нещодавнього візиту заступника міністра оборони України Олександра Балануци до Норвегії", — ідеться в повідомленні Міноборони.

Заступник міністра також взяв участь у семінарі Північної оборонної промисловості, де закликав директорів з озброєнь Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції до двостороннього співробітництва та інвестицій в українську оборонну промисловість.

"Оборонні компанії та країни Північної Європи, приєднавшись до проєкту "Північна бригада", отримають можливість продемонструвати ефективність виробів північноєвропейської оборонної промисловості на реальному полі бою. Об'єднаємо зусилля для спільної перемоги", — сказав учасникам заходу Балануца.

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