Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини

Сьогодні, 25 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 149 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та дронами.

Білопільську громаду росіяни атакували КАБами та мінометами, а Хотінську - артилерією.

По Великописарівській, Есманьській та Шалигинській громадам окупаційні війська вдарили мінометами та дронами, а по Середино-Будській - мінометами.

КАБами росіяни атакували Миколаївську та Річківську громади, а FPV-дронами - Свеську, Дружбівську, Зноб-Новгородську та Глухівську громади.

По Новослобідській громаді армія РФ била з мінометів та РСЗВ.