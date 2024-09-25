Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: unn.ua

Сьогодні, 25 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 149 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та дронами.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Білопільську громаду росіяни атакували КАБами та мінометами, а Хотінську - артилерією.

По Великописарівській, Есманьській та Шалигинській громадам окупаційні війська вдарили мінометами та дронами, а по Середино-Будській - мінометами.

КАБами росіяни атакували Миколаївську та Річківську громади, а FPV-дронами - Свеську, Дружбівську, Зноб-Новгородську та Глухівську громади. 

По Новослобідській громаді армія РФ била з мінометів та РСЗВ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies