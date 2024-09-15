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Зеленський розповів про план перемоги України, який представить Байдену

Йдеться про п'ять пунктів, один із яких потрібен "після війни".

Зеленський розповів про план перемоги України, який представить Байдену
Володимир Зеленський
Фото: сайт президента

Володимир Зеленський представить на зустріч з президентом США Джозефом Байденом план перемоги України із п'яти пунктів.

Про це він сказав в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.

"Я буду говорити з ним, як зміцнити нас перед Самітом миру, щоб ми займали сильну позицію. Бо дипломатичні рішення - вони хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін не буде брати в цьому участі", - зауважив глава держави.

Президент зауважив, що серед пунктів плану "чотири з них - основні пункти" і ще один, який "нам потрібен після війни". 

"Мова про безпеку. Мова про геополітичне місце України. Мова про дуже сильну військову підтримку ,яка має бути доступною для нас. І про те, о ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими", - сказав Зеленький.

Він додав, що готовий показати свій план кандидатам у президенти США Дональду Трампу і Камалі Гарріс, а також відзначив, що багато залежить від Конгресу США. 

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