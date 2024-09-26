Politico: Білий дім заявив, що запропонував угоду про призупинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою

Ця пропозиція призведе до призупинення бойових дій на 21 день, і офіційні особи США сподіваються, що обидві сторони погодяться.

Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року

Вчора ввечері Білий дім запропонував угоду про тимчасове 21-денне припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, пише Politico.

Чиновники працювали з Францією та арабськими союзниками в регіоні, щоб підготувати угоду цього тижня під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Вашингтон заявив, що угоду підтримують низка основних союзників США, включно з Австралією, Канадою, Францією, Німеччиною, Саудівською Аравією та Катаром.

“Протягом цього 21 дня ми будемо вести переговори щодо потенційного вирішення конфлікту”, ‒ сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента Джо Байдена.

Деталі пропозиції невідомі, але особа, ознайомлена з текстом, сказала, що угода призупинить бойові дії, вимагатиме передислокації ізраїльських сил уздовж ізраїльсько-ліванського кордону та дозволить ізраїльтянам повернутися до своїх будинків на півночі.

“Ми очікуємо, що коли уряд Лівану та уряд Ізраїлю приймуть це, вогонь буде припинено по обидва боки блакитної лінії”, ‒ додав чиновник.

За його словами, Байден зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном в ООН, щоб завершити роботу над пропозицією.

Представники США налаштовані, що Ізраїль і Хезболла погодяться на пропозицію. Але “Хезболла”, найімовірніше, посилить дії проти Ізраїлю після кількох тижнів повітряного бомбардування ЦАХАЛом Лівану.

США почали планувати цю угоду про припинення вогню у серпні, коли переговори про припинення війни в Газі зайшли в глухий кут.