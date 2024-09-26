Politico: Білий дім заявив, що запропонував угоду про призупинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою

Вчора ввечері Білий дім запропонував угоду про тимчасове 21-денне припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, пише Politico.
Чиновники працювали з Францією та арабськими союзниками в регіоні, щоб підготувати угоду цього тижня під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Вашингтон заявив, що угоду підтримують низка основних союзників США, включно з Австралією, Канадою, Францією, Німеччиною, Саудівською Аравією та Катаром.
“Протягом цього 21 дня ми будемо вести переговори щодо потенційного вирішення конфлікту”, ‒ сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента Джо Байдена.
Деталі пропозиції невідомі, але особа, ознайомлена з текстом, сказала, що угода призупинить бойові дії, вимагатиме передислокації ізраїльських сил уздовж ізраїльсько-ліванського кордону та дозволить ізраїльтянам повернутися до своїх будинків на півночі.
“Ми очікуємо, що коли уряд Лівану та уряд Ізраїлю приймуть це, вогонь буде припинено по обидва боки блакитної лінії”, ‒ додав чиновник.
За його словами, Байден зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном в ООН, щоб завершити роботу над пропозицією.
Представники США налаштовані, що Ізраїль і Хезболла погодяться на пропозицію. Але “Хезболла”, найімовірніше, посилить дії проти Ізраїлю після кількох тижнів повітряного бомбардування ЦАХАЛом Лівану.
США почали планувати цю угоду про припинення вогню у серпні, коли переговори про припинення війни в Газі зайшли в глухий кут.
- “Хезболла” давно заявляла, що погодиться на угоду з Ізраїлем, лише якщо спочатку буде досягнуто припинення вогню в палестинському анклаві. Але після того, як у серпні переговори зірвалися, Ізраїль переорієнтував свою військову кампанію на півночі, сподіваючись, що це змусить “Хезболлу” погодитися на переговори.
- Протягом останніх двох тижнів Ізраїль розпочав військову кампанію, спрямовану на погіршення військового потенціалу “Хезболли”. Хоча Єрусалим офіційно не визнав, чи це зіграло свою роль, вважається, що Ізраїль стоїть за підривом пейджерів і рацій членів “Хезболли” минулого тижня.
- Цього тижня Ізраїль бомбардував позиції “Хезболли” в Лівані авіаударами. Місцеві чиновники кажуть, що внаслідок цього сотні людей загинули і тисячі отримали поранення.
- Головнокомандувач ізраїльської армії Герці Халеві повідомив, що авіаудари в Лівані продовжаться, щоб посилює розмови ізраїльських командувачів про можливий наземний напад на південь Лівану.