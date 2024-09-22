Зеленський про Трампа: він насправді не знає, як зупинити війну

Володимир Зеленський прокоментував заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

В інтерв'ю The New Yorker Зеленський заявив, що заклики припинити війну об'єднують світ, але "ось страшне питання: хто візьме на себе витрати на припинення війни?"

"Дехто може сказати, що Мінські угоди або зупинили, або заморозили бойові дії в якийсь момент. Але вони також дали росіянам шанс озброїтись ще краще та зміцнити свої фальшиві претензії на наші окуповані території", - зауважив Президент України.

Зеленський заявив, що, на його думку, "Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає як".

"З цією війною часто чим глибше в неї вникаєш, тим менше розумієш. Я бачив багатьох лідерів, які були переконані, що знають, як покласти їй кінець завтра, і в міру того, як вони все глибше вникали в неї, вони розуміли, що це не так просто", - сказав Президент.

Зеленський вважає, що заява Трампа та його кандидата у віцепрезиденти "схоже, полягає у тому, що Україна має принести жертву" і наголосив, що мир за рахунок нашої держави є неприйнятним.

"Це була б жахлива ідея, якби хтось справді збирався її здійснити, змусити Україну взяти на себе витрати за припинення війни, відмовившись від своїх територій. Але це, безперечно, ніколи не могло б статися. Такий сценарій не мав би жодної основи у міжнародних нормах, у статуті ООН, у справедливості. І це не обов'язково покладе край війні. Це просто гасла", - вважає глава держави.

Зеленський сказав, що для України є небезпечними сигналами те, що до влади приходять політики з такими гаслами.

"[Венс та інші, хто поділяє його погляди] повинні чітко розуміти, що в той момент, коли вони починають торгувати нашою територією, вони починають закладати інтереси Америки в інших місцях: наприклад, на Близькому Сході, а також на Тайвані та у відносинах США з Китаєм... Я не сприймаю слова Венса всерйоз, бо якби це був план, то Америка рухається до глобального конфлікту. До нього будуть залучені Ізраїль, Ліван, Іран, Тайвань, Китай, а також багато африканських країн. Такий підхід транслював би світові таке негласне правило: я прийшов, я переміг, тепер це моє", - заявив Зеленський.