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Зеленський про Трампа: він насправді не знає, як зупинити війну

Пропозиція пожертвувати територіями, яка лунає від команди Трампа, створює небезпечні прецеденти в інших регіонах світу.

Зеленський про Трампа: він насправді не знає, як зупинити війну
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Фото: Колаж журналу Time

Володимир Зеленський прокоментував заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

В інтерв'ю The New Yorker Зеленський заявив, що заклики припинити війну об'єднують світ, але "ось страшне питання: хто візьме на себе витрати на припинення війни?" 

"Дехто може сказати, що Мінські угоди або зупинили, або заморозили бойові дії в якийсь момент. Але вони також дали росіянам шанс озброїтись ще краще та зміцнити свої фальшиві претензії на наші окуповані території", - зауважив Президент України.

Зеленський заявив, що, на його думку, "Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає як". 

"З цією війною часто чим глибше в неї вникаєш, тим менше розумієш. Я бачив багатьох лідерів, які були переконані, що знають, як покласти їй кінець завтра, і в міру того, як вони все глибше вникали в неї, вони розуміли, що це не так просто", - сказав Президент.

Зеленський вважає, що заява Трампа та його кандидата у віцепрезиденти "схоже, полягає у тому, що Україна має принести жертву" і наголосив, що мир за рахунок нашої держави є неприйнятним. 

"Це була б жахлива ідея, якби хтось справді збирався її здійснити, змусити Україну взяти на себе витрати за припинення війни, відмовившись від своїх територій. Але це, безперечно, ніколи не могло б статися. Такий сценарій не мав би жодної основи у міжнародних нормах, у статуті ООН, у справедливості. І це не обов'язково покладе край війні. Це просто гасла", - вважає глава держави.

Зеленський сказав, що для України є небезпечними сигналами те, що до влади приходять політики з такими гаслами.

"[Венс та інші, хто поділяє його погляди] повинні чітко розуміти, що в той момент, коли вони починають торгувати нашою територією, вони починають закладати інтереси Америки в інших місцях: наприклад, на Близькому Сході, а також на Тайвані та у відносинах США з Китаєм... Я не сприймаю слова Венса всерйоз, бо якби це був план, то Америка рухається до глобального конфлікту. До нього будуть залучені Ізраїль, Ліван, Іран, Тайвань, Китай, а також багато африканських країн. Такий підхід транслював би світові таке негласне правило: я прийшов, я переміг, тепер це моє", - заявив Зеленський.

  • Цього місяця в етері американського телебачення кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс розповів, як може виглядати план Дональда Трампа щодо "завершення війни за 24 години".
  • На думку партнера Трампа, урегулювання війни вимагатиме від України відмовитися від вступу до НАТО. А лінією розмежування між Києвом та Москвою має стати поточна лінія фронту.
  • Тим часом Президент України збирається до США, аби представити план перемоги Джо Байдену. Також Зеленський заявив, що планує зустрітися із обома кандидатами на пост президента США: і Камалою Гарріс, і Дональдом Трампом.
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