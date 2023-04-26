Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?

Однак тоді не було повномасштабної війни. Зараз же парламент засідає лише два-три рази на місяць, а депутати однаково вносять «екзотичні» проєкти. Так, нещодавно група нардепів «Слуги народу» зареєструвала законопроєкт, який спровокував шквал критики через побоювання, що ним запровадять кримінальну відповідальність за критику влади в соцмережах.

У Верховній Раді України кожного скликання працювали депутати, які реєстрували дивні та суперечливі законопроєкти. У 2015–2018 роках нардепи пропонували законодавчо закріпити виконання «Отче наш» відразу після відкриття пленарних засідань, заборонити називати дітей іменами з «нецензурною лексикою» та постанову «Про розміщення полотна з вишитою картою України в сесійній залі».

Фото: Анна Стешенко

Проєкт про заборону критики в соцмережах: автори і їхні резони

Минулого тижня депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували проєкт закону 9223 – про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України.

Нардепи запропонували доповнити Кримінальний кодекс статтею про санкції про тих, хто здійснює у «соцмережах (під вигаданими іменами) втручання у діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України».

Порушників, чия діяльність не матиме ознак держзради, пропонують карати штрафами на суму від 1 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. Ті самі дії, вчинені повторно або «за попередньою змовою групою осіб, або для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів» – обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

За дії, що сприяють «підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян чи іншим чином загрожують нацбезпеці, однак не мають ознак державної зради», депутати хотіли б штрафувати в розмірі від 750 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 1 року.

Такі самі дії, вчинені в умовах воєнного стану, передбачали б позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Автори цієї ініціативи:

Пан Мазурашу заявив LB.ua, що проєкт спрямований на боротьбу з ботами та не порушує права й свободи громадян. «Про заборону критики влади в проєкті жодного слова. Тому всі звинувачення – це чиста маніпуляція та атака», – запевнив він.

Фото: skelet.info Георгій Мазурашу

За його словами, у першу чергу його мета – боротьба з численними ботофермами, бо, «на жаль, соцмережі не дуже реагують на повідомлення про фейкові профілі й сторінки, які причетні до інформаційних атак».

Нардеп також заявив LB.ua, що насправді не сам писав цей законопроєкт: «База, ⅔ цього короткого проєкту, була виписана представниками органу, що серед своїх функцій має боротьбу з ботофермами та фейковими інформаційними атаками». Водночас він додав, що не може озвучити назву цього органу через питання нацбезпеки: «Я людина з великим журналістським стажем і казав, що багато таємниць заберу із собою в могилу».

Представник фракції «Батьківщина» Сергій Власенко впевнений, що така ініціатива прямо порушує права та свободи громадян, оскільки основні положення виписано настільки загально, що за потреби за будь-який допис у соцмережі можливі серйозні санкції.

«Невже Україна бореться з агресією Рашки, щоб стати такою самою, наприклад, з погляду порушення прав громадян?» – зазначив він.

Запропоновані законодавчі зміни розкритикували колеги авторів зі «Слуги народу». Членкиня Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар’яна Безугла запевнила, що «законопроєкт про висловлювання – фейк, він просто зареєстрований».

Це не перша скандальна ініціатива нардепа Мазурашу. Він оприлюднив пост з переліком усіх своїх законопроєктів. З-поміж декількох – про повернення виплат військовим, скорочення грошового утримання державних службовців – є доволі багато не менш скандальних, ніж про соцмережі.

Фото: Макс Требухов

Так, 3 березня цього року Мазурашу зареєстрував 9178 – про внесення змін до статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо підвищення комфортності обслуговування населення.

Мазурашу пояснив LB.ua мотиви подання саме такого проєкту: «Я ж представляю переважно румуномовний округ. Де живуть корінні жителі території, яка тепер входить до складу України. Йде поступова українізація, це нормально. Проте такі норми, як обовʼязковість обслуговування українською в приватному секторі, уповільнюють процеси українізації або навіть відкидають назад».

Також у березні нардеп пропонував прийняти зміни, аби не лише студентам і спортсменам дозволити виїжджати за кордон, а й чоловікам «на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України».

І таких проєктів у Мазурашу було декілька:

7484-1 від 30.06.2022 – про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»;

7381 від 17.05.2022 – про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дій в умовах воєнного часу для зміцнення економіки та обороноздатності держави.

Секретар РНБО Олександр Данілов назвав ці ініціативи «неоднозначними», нагадавши, як деякі артисти та спортсмени, отримавши дозвіл на виїзд, так і не повернулися в Україну.

Фото: sud.ua

Крім великої кількості законопроєктів про скасування пільг нардепам, про повернення змішаної системи виборів, можливість відкликання нардепів за народною ініціативою, Мазурашу є також автором ініціатив про боротьбу з «гомосексуалізмом, педофілією та трансгендеризмом»:

6326 від 19.11.2022 – про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо недопущення витрачання бюджетних коштів на пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму;

3917 від 22.07.2020 – про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму.

Без шансів на ухвалення

Співрозмовник з політичної ради «Слуги народу» запевнив LB.ua, що «скандальний проєкт про заборону критики в соцмережах не має жодних перспектив».

«Коли першим автором якогось законопроєкту є Мазурашу, то можна сміливо ігнорувати. Його законопроєкти настільки екзотичні та скандальні, що навіть не вносяться у порядок денний. Є графомани-письменники, а є графомани-депутати. На жаль, це призводить до того, що бачимо в соцмережах. Давид (Арахамія – голова фракції «Слуга народу») з ним (Мазурашу) нічого зробити не може», – зазначив співрозмовник LB.ua.

Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв також додав, що законопроєкт не належить до пріоритетних, тому навіть складно спрогнозувати, коли депутати розглянуть його.

«Щодо можливого рішення комітету, то воно майже на 100% буде негативним. З іншого боку, якщо з погляду медіа та громадськості треба розглянути його швидше, щоб точно зняти всі питання щодо перспектив цієї ініціативи, то ми це зробимо», – запевнив він.

Фото: facebook/Слуга народу Микита Потураєв

На жаль, реєстрація неоднозначних законопроєктів – практика не виключно актуального скликання парламенту. Наприклад, у попередній Раді у вересні 2018 року нардепи на чолі з членом групи «Відродження» Володимиром Мисиком пропонували обмежити право батьків давати дітям імена вигаданих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур, а також імена, що містять нецензурну лексику.

У 2017 група нардепів фракції «Самопоміч» і колишній регіонал Юрій Мірошниченко пропонували Раді читати «Отче наш» одразу після відкриття пленарних засідань.

А у 2015 році група депутатів – Олексій Порошенко, Юрій Македон, Іван Мельничук, Володимир Парасюк, Ірина Суслова та Юрій Дерев'янко – запропонували постанову «Про розміщення полотна з вишитою картою України в сесійній залі Верховної Ради України».

Однак сьогодні триває велика війна, Рада засідає два-три рази на місяць. І на думку Мар’яни Безуглої, з реєстрацією неоднозначних законопроєктів треба щось робити.

«Під час обговорення, що нардеп може зареєструвати що завгодно, хоч політ на Марс, і не потребує ніякого погодження, фільтрів, експертизи, виникло питання, а чи правильно це? З одного боку, народний депутат України – делегована людьми особа, його право законодавчої ініціативи – це право виборців обходити бюрократію на шляху ідей зміни правил роботи держави – законів.

І якого вибрали, такого вибрали. У Маріуполі чи Бахмуті й ОПЗЖ вибирали, – сказала вона. – З іншого, кожна навіть реєстрація законопроєкту, вже не кажу про розгляд на комітеті і т.д. – це гроші платників податків. На такі гроші утримується і нардеп. Станом на 2019 рік повний цикл проходження законопроєкту до закону (якщо його зареєстрували, розглянули в залі і підписав Президент) – понад 10 мільйонів (!) гривень. Але й законопроєкт «нічного помутніння» якогось творчого нардепа вартий близько мільйона гривень наших податків».