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В робочому кабінеті фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді виявили прослуховування

Також прослуховувальні пристрої знайшли в машині Дмитра Білоцерковця.

В робочому кабінеті фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київраді та в особистому автомобілі голови фракції Дмитра Білоцерковця виявили прослуховувальні пристрої. Білоцерковець заявив, що за прослуховуванням стоять російські спецслужби або українські силовики і звернувся з відповідною заявою до СБУ. Про це він повідомив у Facebook.

«Це прослуховуючі пристрої. Їх виявили в фракційному робочому кабінеті в приміщенні КМДА та в моєму особистому авто. Також в авто в різних місцях виявили три GPS-трекери відстеження пересування. Хто та чому мене прослуховує? Незаконне прослуховування та стеження – це або російські спецслужби, або діяльність українських силовиків, яким дана команда тиску на політичних конкурентів», - заявив Білоцерковець.

Фото: facebook/dbelotserkovets

Керівник фракції УДАРу наголосив, що в будь-якому випадку такі дії незаконні, тому він звернувся до правоохоронних органів.

Фото: facebook/dbelotserkovets

«В першому випадку – це загроза нацбезпеці, в другому – витрачання мільйонів гривень з державного бюджету та зловживання владою під час війни заради знищення демократії. І перше, і друге – несе загрозу країні, яка воює. Саме тому як співголова фракції УДАР у Київській міській раді звертаюся  із офіційною заявою до СБУ з вимогою перевірити факт незаконного прослуховування та стеження», - підкреслив Дмитро Білоцерковець.

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