Порошенко у Польщі закликав не блокувати аграрний експорт, який наповнює бюджет України

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу на Європейському Економічному Конгресі в Польщі закликав розблокувати експорт сільськогосподарської продукції з України. Порошенко зазначив, що гроші, які отримує аграрний бізнес, наповнюють бюджет України, а це прискорює нашу перемогу.

«Україні потрібна фінансова підтримка – і я хочу звернути вашу увагу, йдеться не про відбудову. Ще надто рано. Ви повинні спрямувати гроші на зброю чи на те, щоб забезпечити Україні виживання. Чому? Тому що Україна втратила 45% своєї економіки. Через атаки на критичну інфраструктуру ми втратили 50% нашої енергетики, 79% нашої металургійної галузі. І зараз аграрний сектор забезпечує Україні більш ніж 60% нашого експорту. Можете собі уявити, що станеться з економікою України, з робочими місцями, українським бюджетом, українським бізнесом, якщо зупинити і обмежити український аграрний сектор», – зазначив Петро Порошенко.

Він закликав не скорочувати поставки з України, а перейти до позиції компенсації фермерам.

«Я хочу подякувати Польщі, польському народу, Сейму, уряду, президенту, прем’єр-міністру.Польща, ви рятуєте мільйони життів українських жінок і дітей. Ви демонструєте лідерство в постачанні нам зброї. Продемонструйте лідерство в економічній підтримці нас. Ви є великим поборником вступу України до НАТО та ЄС.Будь ласка, збережіть цей вектор», – звернувся Порошенко до польських партнерів.

Під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань бюджету Йоганнесом Ганом Порошенко також закликав Євросоюз терміново скасувати обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

«Висловив стурбованість розвитком подій щодо незаконного запровадження кількома сусідніми державами-членами ЄС заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції. Я наголосив на важливості негайного відновлення та продовження режиму лібералізації торгівлі та українського експорту до ЄС в умовах війни», – повідомив Порошенко у Facebook.

Петро Порошенко зазначив, що Україна не хоче просити фінансову допомогу, їй треба дати можливість виготовляти і продавати свою продукцію.