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Росія вдарила по ринку в центрі Херсона. Семеро людей загинули, троє поранені

Удару завдали близько 9 ранку. 

Російська армія вранці 1 жовтня вдарила по центру Херсона. Ворог обстріляв ринок та зупинку. За попередніми даними, убиті семеро людей. Ще троє поранені. 

Про атаку повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін. Він закликав містян перебувати в безпечних місцях. 

"Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію", – сказав він. 

За даними Офісу генерального прокурора, ворог вдарив близько 9 ранку, імовірно, з артилерії.

"Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні. 

Росія вбила людей в центрі Херсона
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Росія вбила людей в центрі Херсона

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Херсон і область зазнають ворожих атак щоденно. Вчора росіяни поранили там 17 людей. Вони били по житлових будинках та інфраструктурі, а також вантажівці з гуманітарною допомогою. 

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