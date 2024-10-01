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Росія учора поранила у Херсонській області 17 людей

Пошкоджено десятки житлових будинків, освітні заклади, інфраструктура. 

Росія учора поранила у Херсонській області 17 людей
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських обстрілів учора в Херсонській області поранені 17 людей. Ворог завдавав авіаударів та проводив обстріли.

Росія била по Бургунці, Великій Олександрівці, Широкій Балці, Станіславу, Антонівці, Нововоронцовці, Незламному, Томиній Балці, Шляховому, Микільському, Токарівці, Велетенському, Кізомису, Качкарівці, Білозерці, Миловому, Дар'ївці, Придніпровському, Садовому, Бериславу, Старосіллю, Золотій Балці, Первомайському та Херсону. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram

Також ворог скерував два ракетні удари по Бериславському району.

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфрастуктури, освітні заклади; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 40 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі", – повідомив голова ОВА. 

Начальник Херсонської міської військової адміністрації вчора повідомив, що найбільшу загрозу для громади зараз становлять дрони: росіяни атакують ними цивільних просто на вулицях. При виявленні будь-якого дрона порадили ховатися в надійне укриття, а якщо це неможливо – швидко бігти та змінювати напрямок руху.

Як уберегтися від атаки дроном
Фото: Роман Мрочко у Telegram
Як уберегтися від атаки дроном

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