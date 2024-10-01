Уночі ППО працювала у семи областях. Захисники збили 29 "шахедів"

У ніч на 1 жовтня 2024 року Росія атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed». ППО збила 29 із них.

Як повідомили у Повітряних силах, окупанти запускали безпілотники із Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії і мису Чауда у Криму.

У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Унаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Фото: Повітряні сили України Кількість збитих безпілотників