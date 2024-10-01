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Уночі ППО працювала у семи областях. Захисники збили 29 "шахедів"

Усього Росія запустила 32 ударні дрони.

Уночі ППО працювала у семи областях. Захисники збили 29 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 1 жовтня 2024 року Росія  атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed». ППО збила 29 із них. 

Як повідомили у Повітряних силах, окупанти запускали безпілотники із Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії і мису Чауда у Криму.

У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. 

Унаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Кількість збитих безпілотників
Фото: Повітряні сили України
Кількість збитих безпілотників

  • У вересні росіяни щодня запускали по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.
  • У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше за день  - 72 - було збито 14 вересня.
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