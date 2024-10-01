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Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії

Сектор авіаційного страхування може зазнати найбільших втрат у своїй історії.

Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Фото: EPA/UPG

Цього тижня в Лондоні розпочнеться багатомільярдна судова битва за те, хто заплатить за сотні літаків, які застрягли в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. 

Про це повідомляє The Financial Times

Власники літаків, включаючи найбільшу в світі компанію з комерційного лізингу літаків AerCap, вимагають від страховиків, зокрема AIG, Chubb і Lloyd's of London, близько 3 мільярдів доларів. Якщо позов суд задовольнить, сектор авіаційного страхування зазнає найбільших втрат у своїй історії, а збитки перевищать втрати після 11 вересня. 

Понад 500 літаків вартістю приблизно 10 мільярдів доларів застрягли в Росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Їх власниками є західні лізингові компанії, однак Росія вирішила не повертати літаки після того, як їх власники розірвали договори оренди у 2022 році. Західним лізингодавцям вдалося повернути частину літаків, але більшість залишається в Росії, їх все ще експлуатують російські авіакомпанії.

Окрім визначення того, чи мають орендодавці літаків право на страхове покриття, суд повинен буде визначити, які страховики несуть відповідальність і за якими типами полісів: покриття наслідків війни чи покриття “всіх ризиків”, пише FT.

Для цього суддя намагатиметься винести рішення щодо юридичної “причини” будь-яких збитків — чи були літаки захоплені російською державою чи вкрадені російськими авіакомпаніями.

Кілька лізингодавців також подали позови щодо перестрахування. Вони стосуються полісів, укладених російськими авіакомпаніями з російськими страховиками, які, у свою чергу, перестрахувалися у західних компаній. Західні перестраховики стверджували, що справу слід слухати в Москві, але в березні Верховний суд постановив, що справу можна розглядати в Лондоні. 

Західні санкції закрили Росії постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування авіації. Однак Росія купує підсанкційні деталі для літаків через Китай, Туреччину, ОАЕ і навіть через країни Європи.

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