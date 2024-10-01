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Президент посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову "Джусу"

Також пілотові посмертно присвоїли орден "Золота зірка".

Президент посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову "Джусу"
Прощання із Андрієм Пільщиковим "Джусом"
Фото: Макс Требухов

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову "Джусу".

Про це йдеться в указі №658/2024.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", – йдеться у документі.

Звання Андрію Пільщикову присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові. 

Зеленський підписав указ 30 вересня. 

  • Андрій Пільщиков "Джус" захищав українське небо з початку повномасштабної війни РФ. "Джус" був льотчиком винищувача МіГ-29 та брав участь в обороні Києва.
  • Він загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 26 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів, "Джус" був серед них.
  • Героя поховали на Аскольдовій могилі у Києві. 
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