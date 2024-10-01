Президент посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову "Джусу"

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову "Джусу".
Про це йдеться в указі №658/2024.
"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", – йдеться у документі.
Звання Андрію Пільщикову присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
Зеленський підписав указ 30 вересня.
- Андрій Пільщиков "Джус" захищав українське небо з початку повномасштабної війни РФ. "Джус" був льотчиком винищувача МіГ-29 та брав участь в обороні Києва.
- Він загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 26 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів, "Джус" був серед них.
- Героя поховали на Аскольдовій могилі у Києві.