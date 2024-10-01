Президент посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову "Джусу"

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову "Джусу".

Про це йдеться в указі №658/2024.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", – йдеться у документі.

Звання Андрію Пільщикову присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Зеленський підписав указ 30 вересня.