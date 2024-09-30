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Уночі ППО збила всі російські дрони, які загрожували Києву, – КМВА

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Уночі ППО збила всі російські дрони, які загрожували Києву, – КМВА
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Під час чергової російської повітряної атаки на Київ протиповітряна оборона знищила всі безпілотники, які прямували на столицю.

Про це повідомили у КМВА. 

Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed». На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко писав, що на Оболоні працюють сили ППО.

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