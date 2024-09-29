Постійні обстріли українських регіонів є постійним нагадуванням союзникам про більше санкцій, ППО і потребу в далекобійних ударах, наголосив глава держави.

Україна і партнери готуються до "Рамштайну" і посилення тиску на Росію через, зокрема, санкції.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав Володимир Зеленський.

"Вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до «Рамштайну». За півтора тижня, у жовтні на «Рамштайні» ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру", - сказав глава держави.

Президент повідомив, що близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України.

"І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - наголосив Зеленський.