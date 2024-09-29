Україна і партнери готуються до "Рамштайну" і посилення тиску на Росію через, зокрема, санкції.
Про це у вечірньому відеозверненні сказав Володимир Зеленський.
"Вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до «Рамштайну». За півтора тижня, у жовтні на «Рамштайні» ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру", - сказав глава держави.
Президент повідомив, що близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України.
"І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - наголосив Зеленський.
- Вранці 29 вересня російська армія завдала масованих авіаударів по житловій забудові Запоріжжя. Є понад десяток поранених.
- Щодо далекобійності, то Зеленський в інтерв'ю Fox News сказав, що триває діалог зі США щодо дозволу для України бити по військових цілях по території Росії.