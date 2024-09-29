Генштаб підтвердив ураження російського арсеналу "Котлубань" з іранськими ракетами

На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.

Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

"Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки.