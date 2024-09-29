У неділю, 29 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали люди, пошкоджений потяг.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини. За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 29 вересня близько 13:15 окупанти здійснили обстріл з використанням, за попередніми даними, FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Мийлівський (Дружба) Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога отримали поранення машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу.
- 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.