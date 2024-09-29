У неділю, 29 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали люди, пошкоджений потяг.

Фото: прокуратура Сумщини

Про це повідомляє прокуратура Сумщини. За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 вересня близько 13:15 окупанти здійснили обстріл з використанням, за попередніми даними, FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Мийлівський (Дружба) Шосткинського району.

Фото: прокуратура Сумщини

Унаслідок атаки ворога отримали поранення машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу.

Фото: прокуратура Сумщини