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Окупанти атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині, є поранені

Поранень зазнали машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу.

Окупанти атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині, є поранені
обсріли вокзалу в Сумській області
Фото: прокуратура Сумщини

У неділю, 29 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранень зазнали люди, пошкоджений потяг.

Фото: прокуратура Сумщини

Про це повідомляє прокуратура Сумщини. За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 вересня  близько 13:15 окупанти здійснили обстріл з використанням, за попередніми даними, FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Мийлівський (Дружба) Шосткинського району.

Фото: прокуратура Сумщини

Унаслідок атаки ворога отримали поранення машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу.

Фото: прокуратура Сумщини

  • 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.
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