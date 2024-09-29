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Росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю (оновлено)

Ворог поцілив авіабомбами по житловій забудові.

Росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю (оновлено)
наслідки обстрілу Запоріжжя 29 вересня
Фото: Іван Федоров

29 вересня вранці російська армія завдала масованих авіаударів по житловій забудові Запоріжжя. Зафіксовано 13 авіаударів.

Оновлення. Кількість поранених внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла. До медиків звернулися одинадцять людей  - два чоловіка та дев’ять жінок, найстаршій з яких 83 роки.

Оновлено. За інформацією поліції Запорізької області, у період часу з о пів на шосту до сьомої ранку окупаційні війська здійснили масовану атаку проти цивільного населення. За попередньою інформацією, росіяни 13 разів вгатили (попередньо - КАБами) по території обласного центру.

З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Також у Запоріжжі через ранкову масовану атаку змінено рух поїздів на станціях.

Фото: Іван Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди", — ідеться у повідмленні.

Фото: Іван Федоров

Відомо про 5 постраждалих. На місці влучань виникли пожежі. Частково зруйновано житловий будинок.

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