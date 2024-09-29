Росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю (оновлено)

29 вересня вранці російська армія завдала масованих авіаударів по житловій забудові Запоріжжя. Зафіксовано 13 авіаударів.
Оновлення. Кількість поранених внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла. До медиків звернулися одинадцять людей - два чоловіка та дев’ять жінок, найстаршій з яких 83 роки.
Оновлено. За інформацією поліції Запорізької області, у період часу з о пів на шосту до сьомої ранку окупаційні війська здійснили масовану атаку проти цивільного населення. За попередньою інформацією, росіяни 13 разів вгатили (попередньо - КАБами) по території обласного центру.
З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Також у Запоріжжі через ранкову масовану атаку змінено рух поїздів на станціях.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди", — ідеться у повідмленні.
Відомо про 5 постраждалих. На місці влучань виникли пожежі. Частково зруйновано житловий будинок.