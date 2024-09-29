Російська армія скинула авіабомби по Одноробівці на Харківщині

Російська армія вдарила з авіації по Одноробівці Харківської області. Внаслідок авіаударів пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждала мирна мешканка.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 вересня близько 10:50 збройні сили РФ завдали авіаудари по с. Одноробівка Богодухівського району. Через удар постраждала 59-річна жінка.

Пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, будинок культури, амбулаторію, приміщення старостинського округу, газо- та енергомережі.