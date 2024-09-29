Через ворожі обстріли без електропостачання залишилися споживачі шістьох областей

Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях.

Унаслідок бойових дій і технологічних порушень частково або повністю знеструмленими залишаються 490 населених пунктів України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Наразі продовжується активне відновлення енергооб’єктів і масштабна ремонтна кампанія з підготовки енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми", ідеться у повідомленні.

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях.

У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів було знеструмлено побутових споживачів. Загалом без електропостачання залишились 438 абонентів.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також залізниця (порушень в русі потягів не було). Живлення відновлено.

У західному регіоні у зв'язку з технологічними причинами вимикалося обладнання однієї з підстанцій, унаслідок чого без електрики залишилися побутові споживачі та сама підстанція. На цей час живлення відновлене. Через грозу вимикалася також високовольтна повітряна лінія.

У центральному регіоні внаслідок технологічних порушень вимикалася високовольтна повітряна лінія. Енергетики повернули її в роботу.

За минулу добу вдалося відновити живлення загалом для 6917 споживачів, які перебували без світла через бойові дії й техпорушення.