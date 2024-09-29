ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою

У Волгоградській області РФ, ймовірно був атакований склад, де могли зберігати іранські балістичні ракети.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Коваленка, там, ймовірно, зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них.

Також місцеві пабліки повідомляють про вибухи поблизу військового містечка та військового аеродрому у Єйську Краснодарського краю РФ.

Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку безпілотниками. Там, нібито у селі Шабельське Щербиновського району безпілотник при падінні врізався у дерево і вибухнув.

Водночас, у Міноборони РФ заявили, що начебто збили 125 БпЛА літакового типу. 67 БПЛА нібито перехоплено та знищено над територією Волгоградської області, 17 – над територією Білгородської, 17 – над територією Воронезької області, 18 – над територією Ростовської області, по одному над територією Брянської та Курської областей та Краснодарського краю, 3 БПЛА над акваторією Азовського моря.