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Головне за суботу, 28 вересня: наслідки удару по лікарні в Сумах, удар по Харківщині, затримання топменеджера Енергоатому

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, смерть лідера "Хезболли". Яким запам’ятається 948-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 28 вересня: наслідки удару по лікарні в Сумах, удар по Харківщині, затримання топменеджера Енергоатому
Фото: ДСНС Харківщини

Станом на 20:00 28 вересня кількість загиблих внаслідок ворожого авіаційного удару по лікарні в Сумах зросла до десяти, повідомляє Сумська ОВА.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я. Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів.

Як повідомлялося, вранці 28 вересня російські окупанти завдали авіаудару по лікарні в Сумах. Також ворог здійснив повторний удар із застосуванням "Шахедів".

У Сумській міській територіальній громаді оголосили 29 та 30 вересня Днями жалоби за загиблими унаслідок російських ударів по лікарні.

Щонайменше дві людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілу Ясенового Покровської громади Донецької області.

Росіяни ударили по селу сьогодні зранку, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пошкоджені 4 приватні будинки, крамниця і 5 автомобілів.

У прокуратурі уточнили, що ворог завдав удару об 10:20. В епіцентрі ураження опинилась цивільна інфраструктура та житлові будинки. Боєприпас поцілив по магазину. Від травм, несумісних з життям, загинули 28-річна продавчиня й чоловік.

Також отримав осколкові поранення 41-річний чоловік.

Унаслідок ворожого авіаудару по Слатиному Харківської області загинули три людини.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Відомо, що поранення отримали також три людини. Одна жінка у важкому стані.

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди у момент удару перебували на вулиці.

На Запорізькому напрямку спостерігається активне перекидання техніки ворога та зосередження живої сили. Ймовірно, ворог готується до штурмових дій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. "Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного", — сказав він.

За даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях.

Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи “Енергоатому” Олександра Скопича.

Про це повідомили співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та “Економічна правда” із посиланням на джерела. За повідомленням Ніколова, Скопича затримали біля офісу компанії, у якої він вимагав хабар у 100 тис. гривень.

За інформацією джерел ЕП, Скопич вимагав хабар за розвʼязання питання із поставками пального.

Згодом “Енергоатом” підтвердив затримання одного із своїх співробітників, не зазначаючи прізвища.

Більше інформації - в новині.

Ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито, пише Reuters.

У своїй заяві група заявила, що продовжить боротьбу проти Ізраїлю «на підтримку Гази та Палестини, а також на захист Лівану та його стійкого та чесного народу».

Раніше в суботу Ізраїль заявив, що Насраллу вбито під час авіаудару по південному передмісті Бейрута.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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