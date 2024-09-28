Росіяни обстрілювали Нікопольський район дронами та з артилерії

Російська армія сьогодні обстрілювала Дніпропетровську область дронами-камікадзе і з артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зокрема, протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Окупанти тероризували райцентр, Марганецьку та Покровську громади.

“Виникла пожежа, яку вогнеборці вгамували. Люди неушкоджені”, ‒ додав голова ОВА.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу, який стався 27 вересня. Унаслідок ворожої атаки загинуло четверо людей, серед яких троє співробітників Національної поліції.