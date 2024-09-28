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Росіяни обстрілювали Нікопольський район дронами та з артилерії

Окупанти тероризували райцентр, Марганецьку та Покровську громади. 

Росіяни обстрілювали Нікопольський район дронами та з артилерії
Фото: Facebook Сергія Лисака

Російська армія сьогодні обстрілювала Дніпропетровську область дронами-камікадзе і з артилерії. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зокрема, протягом дня ворог атакував Нікопольщину.  Окупанти тероризували райцентр, Марганецьку та Покровську громади. 

“Виникла пожежа, яку вогнеборці вгамували. Люди неушкоджені”,  ‒ додав голова ОВА.

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У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу, який стався 27 вересня. Унаслідок ворожої атаки загинуло четверо людей, серед яких троє співробітників Національної поліції.

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