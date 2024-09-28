Відсторонили від роботи директора закладу на Львівщині, де заявили про насильство над дітьми

Відсторонили від роботи на час перевірки директора закладу на Львівщині, у якому розслідують випадки насилля над дітьми.

Про це повідомили у Львівській ОВА. Національна поліція теж відреагувала цей випадок.

Як повідомили у Нацполі, 27 вересня до поліції звернулась представниця Уповноваженого Верховної ради України з прав дитини з заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців закладу.

Туди негайно виїхали слідчі, ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Згодом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

"Інформація про відсутність реагування поліцією на заяви і повідомлення протягом півроку не відповідає дійсності — адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців вказаного навчально-реабілітаційного центру, у 2024 році до поліції Львівщини не надходило", – наголосили у Нацполі.

Також додали, що у 2023 році була проведена перевірка за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу. Під час перевірки була створена комісія за участі представників департаменту освіти і науки ЛОДА та інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли.