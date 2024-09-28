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Відсторонили від роботи директора закладу на Львівщині, де заявили про насильство над дітьми

Також відкрили кримінальне провадження. 

Відсторонили від роботи директора закладу на Львівщині, де заявили про насильство над дітьми
Фотоілюстративне
Фото: ndtv.com

Відсторонили від роботи на час перевірки директора закладу на Львівщині, у якому розслідують  випадки насилля над дітьми. 

Про це повідомили у Львівській ОВА. Національна поліція теж відреагувала цей випадок.

Як повідомили у Нацполі, 27 вересня до поліції звернулась представниця Уповноваженого Верховної ради України з прав дитини з заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців закладу.

Туди негайно виїхали слідчі, ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Згодом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

"Інформація про відсутність реагування поліцією на заяви і повідомлення протягом півроку не відповідає дійсності — адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців вказаного навчально-реабілітаційного центру, у 2024 році до поліції Львівщини не надходило", – наголосили у Нацполі. 

Також додали, що у 2023 році була проведена перевірка за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу. Під час перевірки була створена комісія за участі представників департаменту освіти і науки ЛОДА та інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли.

  • Раніше про випадки насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
  • Обмудсман розповів, що останні півроку діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження.
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