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На Миколаївщині росіяни скинули вибухівку на житловий будинок, постраждали пенсіонери

Подружжя пенсіонерів госпіталізували.

На Миколаївщині росіяни скинули вибухівку на житловий будинок, постраждали пенсіонери
Обстріл Миколаївської області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Російська армія атакувала FPV–дроном житловий будинок в Куцурубській громаді Миколаївщини. Поранень зазнало подружжя пенсіонерів.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок російської атаки FPV-дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді, поранення отримали подружжя пенсіонерів, які на момент атаки перебували в будинку.

"67-ий чоловік у важкому стані, 64-на жінка — середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога", — зазначив Кім.

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