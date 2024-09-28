На Миколаївщині росіяни скинули вибухівку на житловий будинок, постраждали пенсіонери

Російська армія атакувала FPV–дроном житловий будинок в Куцурубській громаді Миколаївщини. Поранень зазнало подружжя пенсіонерів.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок російської атаки FPV-дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді, поранення отримали подружжя пенсіонерів, які на момент атаки перебували в будинку.

"67-ий чоловік у важкому стані, 64-на жінка — середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога", — зазначив Кім.