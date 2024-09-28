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Вночі російська армія вдарила по Добропіллю на Донеччині, семеро людей поранені

Ворог пошкодив адмінбудівлю та житлові будинки.

Вночі російська армія вдарила по Добропіллю на Донеччині, семеро людей поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура

У ніч на 28 вересня російська армія атакувала місто Добропілля Донецької області. Внаслідок удару семеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

За даними слідства, під ударами опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Зокрема удари прийшлися по багатоквартирних і приватних будинках, внаслідок чого постраждали семеро цивільних.

"П’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани", — ідеться у повідомленні.    

Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень адмінбудівля й гараж. Тип зброї, використаної ворогом для атаки, встановлюється.

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