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На Рівненщині автоцистерна врізалася у блокпост. Загинув поліцейський, ще двоє осіб травмовані

Подія трапилася на межі Рівненської і Житомирської областей. 

На Рівненщині автоцистерна врізалася у блокпост. Загинув поліцейський, ще двоє осіб травмовані
Автоцистерна врізалася у блокпост на Рівненщині
Фото: Національна поліція

Сьогодні, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна врізалась у блокпост. Загинув поліцейський, ще один правоохоронець та військовослужбовець травмовані.

Про це повідомили у Національній поліції.

Попередньо слідством встановлено, що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні.

Автоцистерна врізалася у блокпост на Рівненщині
Фото: Національна поліція
Автоцистерна врізалася у блокпост на Рівненщині
Автоцистерна врізалася у блокпост на Рівненщині
Фото: Національна поліція
Автоцистерна врізалася у блокпост на Рівненщині

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, оглад показав, що він був тверезим, однак через шоковий стан пояснити нічого не міг. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав. Цистерна була наповнена газом, вона не розгерметизувалась.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.

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