За добу сапери ДСНС знешкодили 20 авіаційних бомб РФ

Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки знешкодили майже 4 тисячі авіабомб.

За минулу добу 27 вересня піротехніки ДСНС України знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів, зокрема 20 авіаційних бомб.

Про це повідомляє ДСНС України.

Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 163 рази.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області — 35 тис. 566, Херсонщині — 16 тис. 371, Донеччині — 14 тис. 699, Київщині — 11 тис. 341, Миколаївщині — 9 тис. 287, Чернігівщині — 6 тис. 923, Сумщині — 4 тис. 388", — зазначили у відомстві.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ на території України знешкоджено 532 тис. 057 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 954 од. авіаційних бомб.

Обстежено територію площею понад 148 тис. 235 га.