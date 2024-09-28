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Росіяни вдарили по Новодмитрівці на Херсонщині

Загинув чоловік, 75-річна жінка зазнала поранень.

Росіяни вдарили по Новодмитрівці на Херсонщині
авіаудари по Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Вранці 28 вересня російські окупанти обстріляли з артилерії селище Новодмитрівка на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, важко поранено жінку.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вранці окупанти вдарили з артилерії по селищу Новодмитрівка. Травми, несумісні з життям, дістав 72-річний чоловік", — написав Прокудін.

Також 75-річної жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, а також травматичну ампутацію ніг. Потерпілу доставили до лікарні. Вона перебуває під наглядом медиків.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала понад 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак поранень зазнали 19 цивільних, з них — 2 дитини.

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