Уночі Сили ППО збили дві ворожі авіаційні ракети і 69 "Шахедів"

Один безпілотник полетів у напрямку РФ, ще три – локаційно втрачено на території України.

У ніч на 28 вересня Росія атакувала територію України 77 повітряними цілями: авіаційними ракетами, "Іскандерами" та ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 69 "Шахедів" та дві керовані ракети Х-59/69.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу противника:

двох балістичних ракет "Іскандер-М" із окупованого Криму;двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;73 ударних БПлА типу "Shahed" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф., мис Чауда – Крим, — ідеться у повідомленні.

Відбивали повітряну атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", — повідомляють у повітряних силах.

Один безпілотник полетів у напрямку РФ, ще три – локаційно втрачено на території України.