Російські окупанти вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині, двоє постраждалих

Увечері 27 вересня російська армія вдарила з важкої артилерії по місту Марганець Нікопольського району Дніпропетровщини. Поранені два чоловіка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок артилерійського обстрілу міста Марганець виникла пожежа у приватному будинку і літній кухні. Рятувальники вогонь приборкали. Також постраждали чоловіки 41 та 71 років.

Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони.

У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники продовжують розбирати завали адмінбудівлі у пошуках ще однієї людини.