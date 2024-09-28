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Російські окупанти вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині, двоє постраждалих

Через ворожий обстріл виникли пожежі.

Російські окупанти вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині, двоє постраждалих
обстріл міста Марганець Дніпропетровщина
Фото: Сергій Лисак

Увечері 27 вересня російська армія вдарила з важкої артилерії по місту Марганець Нікопольського району Дніпропетровщини. Поранені два чоловіка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок артилерійського обстрілу міста Марганець виникла пожежа у приватному будинку і літній кухні. Рятувальники вогонь приборкали. Також постраждали чоловіки 41 та 71 років. 

Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони.

У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники продовжують розбирати завали адмінбудівлі у пошуках ще однієї людини.

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