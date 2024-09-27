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Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)

Рятувальники дістали з-під завалів трьох жертв.

Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)

Російська армія вранці 27 вересня атакувала Кривий Ріг. Про вибух у місті голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок атаки частково зруйновано пʼятиповерхову будівлю районного управління поліції, пошкоджені розташовані поряд житлові будинки та автомобілі. Загинули троє людей, ще шестеро травмовані.

Спершу знайшли тіло однієї жінки, через декілька годин пошукової операції – ще двох людей.

"Пошкоджені 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі", – повідомили в ДСНС.

Удар по Кривому Рогу припав на управління поліції
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Удар по Кривому Рогу припав на управління поліції

За даними Лисака, одним з поранених є чоловік 45 років – його госпіталізували в тяжкому стані. 

О 09:15 в Telegram Повітряних сил повідомили про балістику на Кривий Ріг.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав не поширювати деталі про атаку.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – написав він. 

Після атаки на Кривий Ріг ворог запустив КАБи по Сумській області. 

  • Дніпропетровську область ворог атакував і вночі – вдарив по Дніпру. Пошкоджено промисловість. 
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