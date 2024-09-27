Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Є руйнування на території промислового об’єкту.

Уночі Росія завдала ракетного удару по Дніпру
Наслідки обстрілу (архівне фото)
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілу є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали.

Крім того ворог також бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді - застосував дрон-камікадзе та важку артилерію.

Понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.

Раніше, 20 вересня, внаслідок ракетного удару росіян у Дніпрі була частково зруйнована будівля освітнього центру, постраждав 19-річний хлопець. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies