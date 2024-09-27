Уночі Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Є руйнування на території промислового об’єкту.

Сьогодні після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілу є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали.

Крім того ворог також бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді - застосував дрон-камікадзе та важку артилерію.

Понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.

Раніше, 20 вересня, внаслідок ракетного удару росіян у Дніпрі була частково зруйнована будівля освітнього центру, постраждав 19-річний хлопець.