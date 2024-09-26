Росіяни атакували дроном мешканця Херсона

Чоловік звернувся до лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування поранений проходитиме амбулаторно.

“Через атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі Херсона постраждав чоловік, 36 років”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні, 26 вересня, російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону .

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