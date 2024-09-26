Росіяни атакували дроном мешканця Херсона

Сьогодні, 26 вересня, російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Через атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі Херсона постраждав чоловік, 36 років”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки окупантів чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення вуха.
Чоловік звернувся до лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування поранений проходитиме амбулаторно.
- Через російську агресію у Херсоні травмувалися двоє людей. Крім цього, окупанти скинули вибухівку із дрона поруч із тролейбусом.