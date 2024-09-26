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Росіяни атакували дроном мешканця Херсона

Поранений проходитиме лікування амбулаторно.

Росіяни атакували дроном мешканця Херсона
Росіяни атакували дроном мешканця Херсона (ілюстративне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 26 вересня, російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Через атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі Херсона постраждав чоловік, 36 років”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки окупантів чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення вуха. 

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Чоловік звернувся до лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування поранений проходитиме амбулаторно.

  • Через російську агресію у Херсоні травмувалися двоє людей. Крім цього, окупанти скинули вибухівку із дрона поруч із тролейбусом.
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