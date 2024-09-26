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Поліцейські допомогли евакуюватись шести мешканцям Харківщини

Правоохоронці передали громадян та їх домашніх улюбленців волонтерам.

Поліцейські допомогли евакуюватись шести мешканцям Харківщини
Поліцейські допомогли евакуюватись шести мешканцям Харківщини
Фото: Пресслужба поліції Харківщини

Сьогодні, 26 вересня, поліцейські допомогли врятуватися шести мешканцям Куп’янського району Харківської області за допомогою службового транспорту.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці вивезли з міста Купʼянськ до безпечніших місць чотирьох людей. Крім того, двох цивільних забрали у с. Подоли та с. Курилівка. 

Поліцейські передали громадян та їх домашніх улюбленців волонтерам, які допомагають їм облаштуватися на новому місці.

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В поліції Харківщини повідомили, що з початку року поліцейські евакуювали з Курилівської територіальної громади понад 337 мешканців громади. Також вони вивезли близько 100 жителів Купʼянської міської територіальної громади.

  • З Костянтинівської та Іллінівської громад Донеччини за місяць вдалося евакуювати понад 1600 дітей. Під час однієї з евакуаційних операцій екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артобстріл.
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