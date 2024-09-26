Поліцейські допомогли евакуюватись шести мешканцям Харківщини

Правоохоронці передали громадян та їх домашніх улюбленців волонтерам.

Сьогодні, 26 вересня, поліцейські допомогли врятуватися шести мешканцям Куп’янського району Харківської області за допомогою службового транспорту.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці вивезли з міста Купʼянськ до безпечніших місць чотирьох людей. Крім того, двох цивільних забрали у с. Подоли та с. Курилівка.

Поліцейські передали громадян та їх домашніх улюбленців волонтерам, які допомагають їм облаштуватися на новому місці.

В поліції Харківщини повідомили, що з початку року поліцейські евакуювали з Курилівської територіальної громади понад 337 мешканців громади. Також вони вивезли близько 100 жителів Купʼянської міської територіальної громади.