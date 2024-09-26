Поліцейські допомогли евакуюватись шести мешканцям Харківщини

Сьогодні, 26 вересня, поліцейські допомогли врятуватися шести мешканцям Куп’янського району Харківської області за допомогою службового транспорту.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці вивезли з міста Купʼянськ до безпечніших місць чотирьох людей. Крім того, двох цивільних забрали у с. Подоли та с. Курилівка.
Поліцейські передали громадян та їх домашніх улюбленців волонтерам, які допомагають їм облаштуватися на новому місці.
В поліції Харківщини повідомили, що з початку року поліцейські евакуювали з Курилівської територіальної громади понад 337 мешканців громади. Також вони вивезли близько 100 жителів Купʼянської міської територіальної громади.
- З Костянтинівської та Іллінівської громад Донеччини за місяць вдалося евакуювати понад 1600 дітей. Під час однієї з евакуаційних операцій екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артобстріл.