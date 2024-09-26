За два роки іноземці сформували в "Дії" понад 20 тисяч посвідок

Невдовзі представлять програму u-Residency, яка дасть змогу іноземцям онлайн відкривати рахунки, вести бізнес і сплачувати податки в Україні.

За два роки, відколи у "Дії" запустили документи для іноземців, останні сформували понад 20 тисяч посвідок.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, 26 вересня Кабмін підтвердив успішність цього проєкту, тож відтепер е-посвідки використовують на постійній основі. Серед документів, які іноземці сформували в "Дії":

понад 18,3 тисячі посвідок на постійне проживання;

більш ніж 2,8 тисячі посвідок на тимчасове проживання.

Віцепрем'єр додав, що Мінцифри працює над тим, аби українці могли зручно шерити копії посвідок через "Дію". "Вже зовсім скоро презентуємо для іноземців програму u-Residency. Це дасть змогу онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні", - додав Федоров.