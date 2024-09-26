Через російські обстріли на Донеччині загинули три людини.

Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, трагедія сталася, зокрема, у Часовоярській громаді - там ворог убив одну особу. Також поранені ще троє.

"Часів Яр перебуває під постійним обстрілами, росіяни намагаються зрівняти місто з землею. Щодня люди, які досі залишаються у місті та громаді, наражають себе на смертельну небезпеку. Сьогодні це знову призвело до жертв", - зауважив очільник області і закликав жителів, які ще залишилися, евакуюватися.

Крім того, дві людини загинули і ще двоє поранені у Торецьку.

"Сьогодні вночі місто потрапило під артилерійський обстріл, один зі снарядів влучив у будинок. На місці загинули 75-річний чоловік і 50-річна жінка. Торецьк залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині", - додав Філашкін.